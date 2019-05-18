2019/05/18 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على قاتل المحامية سرى حسن سلطان.

وقالت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه انه: "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل المحامية سرى في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل المحامية سرى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).