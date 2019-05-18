رئيس الجمهورية والسفير الايراني يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل حدة التوتر في المنطقة

2019/05/18 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم السبت، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي

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