العتبتان المقدستان في كربلاء تكرمان وكالة الأنباء العراقية

2019/05/18 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم السبت، وكالة الأنباء العراقية "واع" لمشاركتها المتميزة في تغطية فعاليات مهرجان ربيع الشاهدة العالمي.وتسلم مراسل وكالة الأنباء العراقية "واع" في المحافظة شهادة تقديرية وهدية الأمانة العامة للعتبة العباسية المطهرة".

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