متى يعاود الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري؟

2019/05/18 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أثار التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال الشهور الماضية، تساؤلات عدة، حول الأسباب، التي تكمن وراء عملية التراجع.ويرى عدد من الخبراء أن التوقعات بالصعود أو الهبوط أيضا غير منطقية خلال الفترة المقبلة.قال محمد نصر الحويطي، رئيس تحرير جريدة “الميزان الاقتصادي” المصرية: “لا يمكن لأي محلل أو خبير اقتصادي أن […]

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