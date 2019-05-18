التعليم تعلن عن وظائف شاغرة في هذه الجامعة

2019/05/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة في جامعة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “كلية الهندسة الخوارزمي – جامعة بغداد تعلن عن حاجتها الى تعاقد مع التدريسيين من غير العاملين في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية واستناداً لتوجيهات وزير التعليم العالي قصي […]

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