البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة ايران والعراق

2019/05/18 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، مواطنيها إلى عدم السفر إلى كل من إيران والعراق، في الوقت الحالي، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.ودعت المنامة، كافة المواطنين الموجودين في إيران والعراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.وعزت الخارجية البحرينية، دعوة مواطنيها للمغادرة إلى “التطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما […]

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