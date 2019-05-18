أسباب “تخدر” اليدين خلال النوم

2019/05/18 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قد يكون سبب “تخدر” اليدين أثناء النوم مرتبطا بعدم ملاءمة الفراش وملابس النوم، وقد يكون إشارة إلى الإصابة بأمراض خطيرة.وقد يكون واحدا من الأسباب التالية: عدم صلاحية الفراش أو الوسادة- لأن عدم ملاءمة أو جودة الفراش أو الوسادة لا يسمح للجسم بالاسترخاء خلال فترة النوم.لذلك قد يشعر الشخص بالانزعاج وعدم الراحة […]

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