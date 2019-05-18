شرطة كربلاء تصدر توجيهاً حول العنف والانتحار

2019/05/18 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت شرطة كربلاء، اليوم السبت، بمنع بيع الملصقات السلبية على العنف أو الانتحار والحث على زرع وبث روح الأمل والتفاؤل.وقال إعلام القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “دوريات مشتركة من الشرطة المجتمعية ومفارز المرور أقامت، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية وتحت إشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني […]

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