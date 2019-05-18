السعودية : مخزونات النفط مازالت ترتفع وأوبك ستتصرف إذا اقتضى الأمر

2019/05/18 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك ستتجاوب مع ‏احتياجات سوق النفط ، مبينا انه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن ‏البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات.‏ وقال الفالح في تصريحات في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي ‏النفط من أوبك وخارجها ومن […]

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