رئيس الجمهورية والسفير الايراني يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار لتقليل حدة التوتر في المنطقة

2019/05/18 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت مع السفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي آخر التطورات السياسية على الساحة الاقليمية.وذكر بيان رئاسي انه :” تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل حدة التوتر في المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها بما يخدم تطلعات شعوبها في حياة حرة كريمة”.

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