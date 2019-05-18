الفتح يستضيف وزيري الصحة والمالية في مجلس النواب

2019/05/18 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف الفتح جمع تواقيعَ لاستضافة وزيري الصحة والمالية في مجلس النواب.

قال النائب عن التحالف ،فالح الخزعلي، "ان الاستضافة تهدف لمناقشة موضوعات عامة تمس حياة المواطنين ومنها توفير العلاجات والأدوية المتخصصة للأمراض السرطانية،لافتا، الى ان هناك إحصاءات رسميةً موثقةً بالأمراض والإصابات والحالات السرطانية وانعكاسات التلوث البيئي على حياة المواطنين".

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