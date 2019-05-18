صالح ومسجدي يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل حدة التوتر بالمنطقة

2019/05/18 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، السبت، ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل حدة التوتر في المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي”، مبيناً أنه “تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية”.

وأضاف البيان، أن الطرفين أكدا على “ضرورة اعتماد الحوار الإيجابي لتقليل حدة التوتر في المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها وبما يخدم تطلعات شعوبنا في حياة حرة كريمة”.

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