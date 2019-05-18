2019/05/18 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن.. مصرع وجرح 30 مرتزقا وتدمير 3 آليات خلال انكسار زحف لهم شرق حيران مسنودا بالطيران الحربي والتجسسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. مصرع وجرح 30 مرتزقا وتدمير 3 آليات خلال انكسار زحف لهم شرق حيران مسنودا بالطيران الحربي والتجسسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. مصرع وجرح 30 مرتزقا وتدمير 3 آليات خلال انكسار زحف لهم شرق حيران مسنودا بالطيران الحربي والتجسسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).