محافظ صلاح الدين: العثور على الاجهزة التي يستخدمها المجرمون في حرق المحاصيل الزراعية

2019/05/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ،اليوم السبت، العثور على الاجهزة التي يستخدمها المجرمون في حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة .

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