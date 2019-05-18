بايرن ميونخ بطلا للدوري.. ووداع مثالي لروبن وريبيري

2019/05/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز بايرن ميونيخ، اليوم السبت، لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه إينتراخت فرانكفورت اليوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند في الترتيب.

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