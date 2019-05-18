2019/05/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع اجسام غريبة قادمة من الاراضي المحتلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع اجسام غريبة قادمة من الاراضي المحتلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع اجسام غريبة قادمة من الاراضي المحتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).