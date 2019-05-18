رونالدو يطلب التعاقد مع مدرب سابق

2019/05/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اقترح على إدارة ناديه التعاقد مع مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي.وأكدت عدة صحف إيطالية ومن بينها “لاغازيتا ديلو سبورت”، أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس الاستعانة بخدمات المخضرم، كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي الحالي، بعد فسخ عقد […]

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