تسمية مكتب بريد بامريكا باسم نقيب قتل في العراق

2019/05/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن تايمز الاميركية، السبت، عن تسمية مكتب بريد باسم ضابط اميركي قتل في العراق تكريما له..

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