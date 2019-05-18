2019/05/18 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية مداهمة وتفتيش في ناحية الرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية مداهمة وتفتيش في ناحية الرياض) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية مداهمة وتفتيش في ناحية الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).