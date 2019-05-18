2019/05/18 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مانشستر سيتي صناعة التاريخ تحت إمرة مدربه الإسباني بيب غوارديولا عندما حصد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي متجاوزاً واتفورد 6-0 اليوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب ويمبلي في لندن.وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوّج بالثلاثية التاريخية المحلية في موسم واحد (لقب الدوري الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد) ليعوّض فشله في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي غوارديولا يتوّج بالثلاثية التاريخية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي غوارديولا يتوّج بالثلاثية التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).