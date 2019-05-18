2019/05/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، ارسال تعزيزات الى نينوى وصلاح الدين لاحتواء حادث الحريق للمحاصيل الزراعية.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مدير عام الدفاع كاظم سلمان وحسب اوامر وكيل وزير الداخلية عقيل الخزعلي قام بارسال تعزيزات من جميع المحافظات الى نينوى وصلاح الدين”.واضاف ان “التعزيزات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارسال تعزيزات الى نينوى وصلاح الدين لاحتواء حادث الحريق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارسال تعزيزات الى نينوى وصلاح الدين لاحتواء حادث الحريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).