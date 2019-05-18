الجيش الإيراني يوجه تحذيرا لاميركا وسط تصعيد التوتر في الخليج

2019/05/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وسط تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، “العدو” من أنه سيتلقى ردا سيجعله نادما لو ارتكب أي خطأ في الاستراتيجية أو الحسابات.وقال موسوي، خلال اجتماع عقد في مقر “ذو الفقار” الاستراتيجي، قدم خلاله قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي تقارير عن أوضاع وجهوزية […]

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