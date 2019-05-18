بومبيو ينقل رسالة واشنطن لبغداد: قفوا معنا ضدّ إيران أو على الحياد

2019/05/18 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر، لوكالة “أسوشييتد برس”، اليوم السبت، أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نقل رسالة إلى المسؤولين في بغداد، خلال زيارته الأخيرة

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