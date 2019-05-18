مع السجال بين واشنطن وطهران.. إكسون موبيل تجلي موظفيها من البصرة

2019/05/18 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار إن قرار شركة إكسون موبيل الأميركية إجلاء موظفيها الأجانب من حقل “غرب القرنة1”

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