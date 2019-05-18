بالوثيقة … المساءلة والعدالة ترفض طلب وزير الخارجية استثناء 3 اشخاص من قانونها

2019/05/18 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت هيئة المساءلة والعدالة طلب وزير الخارجية محمد علي الحكيم استثناء 3 اشخاص من قانونها .وطلب وزير الخارجية في كتاب موجه الى هيئة المساءلة والعدالة استثناء كل من ( فارس يحيى جمعة ، وسفيان محمد حسين ، وحازم محمد راضي ) من اجراءات قانون المساءلة والعدالة .

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