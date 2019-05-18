2019/05/18 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفضت هيئة المساءلة والعدالة طلب وزير الخارجية محمد علي الحكيم استثناء 3 اشخاص من قانونها .
وطلب وزير الخارجية في كتاب موجه الى هيئة المساءلة والعدالة استثناء كل من ( فارس يحيى جمعة ، وسفيان محمد حسين ، وحازم محمد راضي ) من اجراءات قانون المساءلة والعدالة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … المساءلة والعدالة ترفض طلب وزير الخارجية استثناء 3 اشخاص من قانونها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وطلب وزير الخارجية في كتاب موجه الى هيئة المساءلة والعدالة استثناء كل من ( فارس يحيى جمعة ، وسفيان محمد حسين ، وحازم محمد راضي ) من اجراءات قانون المساءلة والعدالة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … المساءلة والعدالة ترفض طلب وزير الخارجية استثناء 3 اشخاص من قانونها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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