رئيس البرلمان يوافق على طلب الكتل الكردية بتفعيل المادة مئة وأربعين من الدستور

2019/05/18 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على طلب رؤساء الكتل الكردية بإعادة تشكيل لجنة المادة مئة وأربعين من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وبحسب وثيقة حصلت "الاتجاه" على نسخة منها صدرت موافقةُ الحلبوسي على الطلب وأحالته إلى نائبه الأول موجها إياه بمفاتحة باقي الكتل السياسية لتسمية مرشحيهم لهذه اللجنة, هذا وتظهر الوثيقةُ تحذير الكتل الكردية من أن الأوضاع في المناطق المتنازع عليها تصل بين فترة وأخرى لمراحل تنذر بالخطر وقد تتسبب بانفلات أمني تصعب السيطرة عليه ومعالجته.

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