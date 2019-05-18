2019/05/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ اهالي ناحية العظيم في محافظة ديالى / 5 / آلاف دونم من حقول الحنطة من النيران .وقال محمد العبيدي رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان اهالي ناحية العظيم شمال بعقوبة أنقذوا خمسة الاف دونم من المساحات المزروعة بمحصول الحنطة من نيران شبت في أدغال قريبة من حقول الحنطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي العظيم ينقذون خمسة الاف دونم من محصول الحنطة من النيران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي العظيم ينقذون خمسة الاف دونم من محصول الحنطة من النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).