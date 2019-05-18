أئتلاف النصر يعقد اجتماعه الدوري برئاسة العبادي ويوضح مواقفه وتحركاته بخصوص عدد من القضايا

2019/05/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ائتلاف النصر اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي .وذكر بيان للائتلاف ” ان الاجتماع ناقش بشكل موسع الاوضاع في المنطقة وتاثيراتها على العراق ، واكد اهمية الوصول الى موقف موحد من هذه الاوضاع يراعي المصلحة الوطنية .” واضاف انه :” جرت مناقشة ما جرى في مجلس محافظة نينوى […]

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