شرطة ديالى: ضبط عجلتين تحملان مواد مهربة في المحافظة

2019/05/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت القوات الامنية في محافظة ديالى، اليوم السبت، من ضبط عجلتين تحملات مواد مختلفة مهربة في المحافظة.

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت"العهد نيوز"

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