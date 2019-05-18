مراقب أمني لـ

2019/05/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استغرب مراقب للشأن الأمني، اعتذار أمريكا للشرطة الاتحادية على قصف خاطئ قبل عدة أيام في محافظة كركوك.

وقال المراقب الأمني الذي فضل عدم الكشف

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