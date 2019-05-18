2019/05/18 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن علماء جامعة ميشيغان، أن “التيلوميرات” الأجزاء النهائية للكروموسومات تتقلص بسرعة عند الأشخاص الذين يمارسون أعمالا شاقة، ما يؤدي إلى تعجيل شيخوخة خلايا الجسم.ويفيد موقع Medicalxpress بأن الدراسة التي أجراها علماء الجامعة، كشفت أن العمل الشاق أو استيعاب المواد الدراسية أو تعلم مهنة جديدة يساهم في تعجيل شيخوخة الجسم.ويقول الباحثون “العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: العمل الشاق يعجل الشيخوخة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: العمل الشاق يعجل الشيخوخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).