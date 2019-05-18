2019/05/18 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس اربيل يقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس اربيل يقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس اربيل يقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).