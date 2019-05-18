2019/05/18 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سانا: الدفاعات الجوية تتعامل مع أجسام غريبة اطلقت من الأراضي الإسرائيلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: الدفاعات الجوية تتعامل مع أجسام غريبة اطلقت من الأراضي الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: الدفاعات الجوية تتعامل مع أجسام غريبة اطلقت من الأراضي الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).