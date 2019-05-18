الرئيس صالح والسفير الإيراني يؤكدان على اعتماد الحوار لتقليل التوتر بالمنطقة

2019/05/18 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والسفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، السبت، على ضرورة اعتماد الحوار الإيجابي لتقليل التوتر في المنطقة.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت، /SNG/، نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية”.وأضافت ...

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