القوات السورية تتصدى “لأجسام غريبة” قادمة من جهة اسرائيل

2019/05/18 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة “سانا” بأن المضادات الأرضية السورية تصدت لـ “أجسام غريبة” قادمة من إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من يوم واحد على تعرض البلاد لهجوم جديد من قبل القوات الإسرائيلية.وقالت الوكالة السورية الحكومية إن “أجساما غريبة” دخلت، مساء اليوم السبت، المجال الجوي السوري “من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية”، مضيفة أن “المضادات الأرضية […]

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