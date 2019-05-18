شيوخ عشائر النجف يهددون بالامتناع عن التوجه الى الانتخابات القادمة على خلفية اقالة قائد الشرطة

2019/05/18 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد نخبة من شيوخ عشائر النجف بالامتناع عن التوجه الى الانتخابات القادمة والاعلان عن تظاهرات استنكارية ضد قرار مجلس المحاقظة اقالة قائد شرطة المحافظة .وطالب الشيوخ رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر بموقف للضغط على مجلس المحافظة لالغاء قراره بتغيير اللواء علاء الزبيدي .

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