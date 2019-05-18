تسلل الفكرة الصهيونية لمصر والمنطقة بدأ بانقلاب 1971

2019/05/18 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تواريخ تُنسى أو يتم تناسيها رغم أهميتها وتأثيرها الكبير على الأحداث وعلى الحياة بمجالاتها المختلفة؛ إيجابا وسلبا، وكما تعطي الانتصارات للحياة

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