بعد مطالبة حكومتها المحلية.. مديرية الدفاع المدني ترسل تعزيزات الى صلاح الدين

2019/05/18 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

وجه مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، بإرسال تعزيزات الى نينوى وصلاح الدين لاحتواء الحرائق.

وذكر بيان للدفاع المدني، تلقت "العهد نيوز" نسخة

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