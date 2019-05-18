اربيل.. مجلسها يقرر تخفيض سعر البنزين

2019/05/18 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

قرر مجلس محافظة اربيل ، اليوم السبت، تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ الى 450 ديناراً بعد ان كان نحو ٧٠٠ دينار.

وقال المجلس في بيان تلقت"العهد نيوز"

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