مراسلنا: اعتقال إرهابيين اثنين نفذا تفجير سيطرة الاثار في بابل

2019/05/18 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية في محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على أرهابيين اثنين متهمين بتفجير عجلة في بابل

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