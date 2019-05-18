2019/05/18 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم السبت، ان طقس البلاد بين الغائم جزئي والغائم مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة وسقوط زخات مطر خلال اليومين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).