2019/05/18 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد المجلس الاعلى للفتوى في اقليم كوردستان، اليوم السبت، على وجوب ارتداء الحجاب الذي يبدأ من القلب والنفس كما قال العلماء ومن ثم حجاب البدن، وفيما اضاف ان الحجاب في كوردستان نابع من القلب والنفس والتزام بالشريعة، حذر بعض وسائل الاعلام من التعرض بالاساءة لهذا الموضوع.

وجاء في بيان للمجلس اطلعت عليه شفق نيوز، انه منذ بداية شهر رمضان اثارت بعض وسائل الاعلام موضوع الحجاب الذي يعد من الاسس الشرعية الثابتة وقامت بخدش مشاعر المسلمين.

واشار البيان الى ان الحجاب وستر الشعر والبدن من قبل النساء من الاشياء الثابتة ومن الاشياء التي يقول عنها العلماء بانها "معلوم من الدين بالضرورة" اي انها في الدين امر معروف صراحة لا شك فيها، مبينا انه "امر مفروغ منه ومتفق عليه منذ فجر الاسلام منذ 1440 عاما لوفقا لعشرات الدلائل والنصوص القرآنية واقوال النبي محمد ص"

وحذر بيان المجلس وسائل الاعلام من ان اثارة مثل هذه الموضوعات الحساسة تخالف الدستور والقوانين المعمول بها وتكون سببا تخريب السلم الاجتماعي، لافتا الى ان المجلس وكجزء من القيام بالمسؤولية الدينية وفي حال تكرار مثل هذه الحالات سيضطر الى اللجوء الى المحاكم والقانون ومعاقبة تلك المؤسسات الاعلامية التي تثير مثل هذا الموضوع.

وشدد البيان على ان الحجاب واجب وان المرأة المسلمة في كوردستان تلزم به راغبة ومن دون اكراه، داعيا الى احترام هذا الاختيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الافتاء في كوردستان يحذر الاعلام من اثارة الاساءة للحجاب الاسلامي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الافتاء في كوردستان يحذر الاعلام من اثارة الاساءة للحجاب الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).