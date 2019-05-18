English | كوردى

بسبب هاتفها الشخصي .. فتاة تُطلق النار على والدَيْها وهم نيام


بسبب هاتفها الشخصي .. فتاة تُطلق النار على والدَيْها وهم نيام
2019/05/18 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بسبب هاتفها الشخصي ..

فتاة تُطلق النار على والدَيْها وهم نيام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب هاتفها الشخصي .. فتاة تُطلق النار على والدَيْها وهم نيام ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب هاتفها الشخصي .. فتاة تُطلق النار على والدَيْها وهم نيام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا