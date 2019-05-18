الظالمُ الضاري

2019/05/18 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأديبة نور البابلي

تُبْعثِرني فَوقَ أحجارِأيها الظالمٌ الضاريحَطَمتني بألفِ قَيدٍ بِعرقي جَرحي جاريصَرخَتي هَزَتْ الكَون فَحكمَها تُقَومُ كُلَّ مُنهارِتَمَردتُ عَليكَ بحقِ العيشِوفي قَبضَتُكَ أصفراريتَضمرُ ملءُ جوفي بركانٍالنارُ قولُ الفصلَ لَلنارِجَعَلتَني قربانَ دمٍ حتى تَفَتحتْ أَبصاريفي قَبضتك انت العدمُأيها المُتعجرف بالأفكارِيالَكَ مِنْ شَقيٍ حتى لَوأَطبَقتَ لَيلاً على الساريهَلْ قَضَيتَ على صَوتيبلغطٍ في صَدركَ الهار يمازالَ الصَدى يُعيدُ دونَ إنتهاءُ حُريةَ الأحرارِلَقدْ جَنَيتَ عَلَيَّ فَلَنْ تَجديقَلبٌ يَرفُ عَليكَ تَحتَ الأَطمارِذاكَ شِموخَكَ الزاهي بِشعلَتهِسِوى تِمثالُ شَرٌ وتِذكارِأمامِكَ المَوتُ والأَغلالكَفاكَ تُفهٌ وأخضع للباري

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