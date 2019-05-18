إيران تعلن عن معركة استخباراتية شاملة مع واشنطن: الحرب “وهم”

2019/05/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تراجعت، خلال اليومين الأخيرين، نذر وقوع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، بعد تأكيدات الطرفين أنهما لا يرغبان فيها، واصلت طهران

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