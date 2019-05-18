مشعان الجبوري للعهد: اسقاط الحلبوسي سيدفع السنة الى مخاطر كبيرة

2019/05/18 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- اقالة الحلبوسي ستهدد السلم الاهلي السني .

- من الصعب تولي مرشحة خميس الخنجر وزارة التربية .

- والد علي الصجري انتحر بالسجن بقضية جنائية .

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