السيتي يحقق ثلاثية تاريخية

2019/05/18 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق الثلاثية المحلية التاريخية بعد فوزه في نهائي كأس إنجلترا على واتفورد بنتيجة 6-0 على ملعب ويمبلي في لندن مساء السبت.

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