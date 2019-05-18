التجارة: عصابات داعش الارهابية اضرمت النيران في حقول للحنطة في ثلاث محافظات

2019/05/18 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة التجارة اليوم السبت قيام عصابات داعش الارهابية باضرام النار في حقول للحنطة في صلاح الدين وكركوك وقريتي بردي سبي وعلي ره ش في سهل قراج بقضاء مخمور ، عادة ذلك "استهدافا ارهابيا" لأمن البلاد الغذائي .

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