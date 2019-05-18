2019/05/18 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: الاعتذار الامريكي عن مقتل احد افراد الشرطة الاتحادية لايعفي الجاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: الاعتذار الامريكي عن مقتل احد افراد الشرطة الاتحادية لايعفي الجاني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: الاعتذار الامريكي عن مقتل احد افراد الشرطة الاتحادية لايعفي الجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).