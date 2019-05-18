تعيين مفتش عام جديد للتعليم العالي

2019/05/18 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، مفتش عام جديد للوزارة.واكد عصام السعدي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، تعيينه “بمنصب المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، واضاف قائلاً “اعتبر هذا تكليف وطني من اجل خدمة مسيرة التعليم العالي والنهوض بها ومكافحة الفساد والتصدي للمفسدين ونصرة وانصاف المظلومين”.وأضاف” […]

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